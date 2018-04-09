Умер пилот рухнувшего под Ставрополем вертолета

Пилот вертолета, потерпевшего крушение 5 апреля под Ставрополем, умер в больнице. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Южного следственного управления на транспорте СК России.

Пилот вертолета опрыскивал сельскохозяйственные поля близ станицы Старомарьевской Шпаковского района, когда у него отказал двигатель. В результате машина упала и загорелась, а 74-летний мужчина, находившийся за штурвалом, получил серьезные травмы и попал в больницу.

По данным источника в экстренных службах, он незаконно поднялся в небо, так как организаторы полета соответствующих разрешений не получали.

В Ставропольском крае упал вертолет Ми‐2, который проводил сельскохозяйственные работы. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. Пострадал один человек. Главное о крушении — в материале «360».