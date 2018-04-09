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Lexus сбил пешехода на Волгоградской
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Lexus сбил пешехода на Волгоградской 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Накануне выходных в Оренбурге произошло ДТП с участием дорогой иномарки.
Как сообщили в региональном управлении МВД, утром 6 апреля на регулируемом перекрестке улиц Волгоградской и Театральной водитель автомобиля «Лексус» сбил несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
После происшествия девушка-подросток обращалась в больницу с травмой живота. По окончании проверки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.
Напомним, зимой 2017 года автомобиль этой же марки на Волгоградской сбил женщину. Уголовное дело после смерти пострадавшей не возбудили.
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