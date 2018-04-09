Lexus сбил пешехода на Волгоградской

Накануне выходных в Оренбурге произошло ДТП с участием дорогой иномарки.

Как сообщили в региональном управлении МВД, утром 6 апреля на регулируемом перекрестке улиц Волгоградской и Театральной водитель автомобиля « Лексус » сбил несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

После происшествия девушка-подросток обращалась в больницу с травмой живота. По окончании проверки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.

Напомним, зимой 2017 года автомобиль этой же марки на Волгоградской сбил женщину. Уголовное дело после смерти пострадавшей не возбудили.