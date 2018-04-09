В Пензе на пр. Победы в ДТП пострадала девочка

В Пензе в микрорайоне Арбеково инспекторы зафиксировали дорожную аварию, в которой пострадал ребенок. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, авария случилась 7 апреля в 20.00 напротив дома № 83 по проспекту Победы. Проезжую часть не поделили иномарка SsangYong Musso , которой управлял 48-летний водитель, и автомобиль Hyundai Accent, который вел 46-летний пензенец. В результате столкновения пострадала девочка, сидевшая в салоне иномарки Hyundai . Ребенка госпитализировали в больницу. По данному факту проводится проверка.