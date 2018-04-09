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В Пензе на пр. Победы в ДТП пострадала девочка
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В Пензе на пр. Победы в ДТП пострадала девочка 

PNZdrive 2 часа назад
В Пензе в микрорайоне Арбеково инспекторы зафиксировали дорожную аварию, в которой пострадал ребенок.
По информации пресс-службы регионального УГИБДД, авария случилась 7 апреля в 20.00 напротив дома № 83 по проспекту Победы. Проезжую часть не поделили иномарка SsangYong Musso, которой управлял 48-летний водитель, и автомобиль Hyundai Accent, который вел 46-летний пензенец.
В результате столкновения пострадала девочка, сидевшая в салоне иномарки Hyundai. Ребенка госпитализировали в больницу. По данному факту проводится проверка.
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