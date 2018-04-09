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Под Сызранью грузовик догнал и подтолкнул Lada в столб
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Под Сызранью грузовик догнал и подтолкнул Lada в столб 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошло ДТП с участием большегрузного транспорта. В воскресенье, 8 апреля, в 9:40 на трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись автомобиль Lada и грузовик DAF.
Врачи оказали пострадавшему первую помощь
— 65-летний водитель отечественной легковушки во время разворота не пропустил ехавший позади большегруз, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — От удара Lada врезалась в столб.
Грузовик ехал позади легковушки
В результате аварии пострадал один человек. Водителя Lada врачи отправили в больницу.
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