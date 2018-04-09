Под Сызранью грузовик догнал и подтолкнул Lada в столб

В Самарской области произошло ДТП с участием большегрузного транспорта. В воскресенье, 8 апреля, в 9:40 на трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись автомобиль Lada и грузовик DAF. Врачи оказали пострадавшему первую помощь — 65-летний водитель отечественной легковушки во время разворота не пропустил ехавший позади большегруз, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — От удара Lada врезалась в столб. Грузовик ехал позади легковушки В результате аварии пострадал один человек. Водителя Lada врачи отправили в больницу.