Под Сызранью грузовик догнал и подтолкнул Lada в столб 

В Самарской области произошло ДТП с участием большегрузного транспорта. В воскресенье, 8 апреля, в 9:40 на трассе М-5 в Сызранском районе столкнулись автомобиль Lada и грузовик DAF.
Врачи оказали пострадавшему первую помощь
— 65-летний водитель отечественной легковушки во время разворота не пропустил ехавший позади большегруз, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — От удара Lada врезалась в столб.
Грузовик ехал позади легковушки
В результате аварии пострадал один человек. Водителя Lada врачи отправили в больницу.