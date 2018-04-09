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В МВД Германии считают, что новая атака может произойти в любой момент
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В МВД Германии считают, что новая атака может произойти в любой момент 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Власти Германии исходят из того, что в любой момент может произойти новая атака, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, комментируя субботние события в Мюнстере, где грузовик наехал на посетителей ресторана.
"У нас по-прежнему очень напряженное положение с безопасностью в Германии", — приводит газета Welt слова Зеехофера. «Это означает, что стоит исходить из того, что атака может произойти в любой момент», — сказал министр.
Он отметил, что органы государственной безопасности ФРГ должны быть бдительными и готовыми «принять меры, если, по их мнению, это необходимо».
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик. Погибли трое, включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали. Зеехофер заявил, что инцидент в Мюнстере показал, что обеспечить абсолютную безопасность, несмотря на все усилия государства, невозможно.
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