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Страшное ДТП в Костроме: женщину пришлось извлекать из искореженного «Рено»
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Страшное ДТП в Костроме: женщину пришлось извлекать из искореженного «Рено» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в 3:25 на проспекте Мира в районе дома № 153 произошло ДТП: "Рено" влетел в столб, сообщает центр гражданской защиты.
Автомобиль ехал слишком быстро. В один момент водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, а затем врезался в столб на обочине.
Машину искорежило. Женщину-пассажира спасателям пришлось извлекать из салона.
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Прибывшие на место происшествия спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали пассажирскую дверь автомобиля, извлекли пострадавшую и передали её сотрудникам бригады скорой помощи, — рассказали в ЦГЗ.
С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и переломом ребер женщину госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Водитель, молодой человек, смог выбраться самостоятельно.
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