Страшное ДТП в Костроме: женщину пришлось извлекать из искореженного «Рено»

Сегодня в 3:25 на проспекте Мира в районе дома № 153 произошло ДТП: " Рено " влетел в столб, сообщает центр гражданской защиты.

Автомобиль ехал слишком быстро. В один момент водитель не справился с управлением и вылетел на встречку, а затем врезался в столб на обочине.

Машину искорежило. Женщину-пассажира спасателям пришлось извлекать из салона.

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Прибывшие на место происшествия спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали пассажирскую дверь автомобиля, извлекли пострадавшую и передали её сотрудникам бригады скорой помощи, — рассказали в ЦГЗ.

С предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и переломом ребер женщину госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Водитель, молодой человек, смог выбраться самостоятельно.