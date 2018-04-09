Ещё
В Хакасии школьники и сотрудники Госавтоинспекции изготовили печенье в виде дорожных знаков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хакасии школьники и сотрудники Госавтоинспекции изготовили печенье в виде дорожных знаков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня в Абакане сотрудники Госавтоинспекции совместно с учащимися второго класса одной из школ города отправились в кондитерскую, чтобы принять участие в профилактическом мастер-классе «Важный знак». Надев колпаки и фартуки, ребята принялись за работу: раскатали тесто, вырезали из него квадраты и поставили в печь.
А пока печенье готовилось, школьники совместно с сотрудником дорожной полиции повторили правила перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу, значение сигналов пешеходного светофора, «дорожные ловушки», которые могут встретиться ребёнку на пути.
После того, как печенье было готово, школьники раскрасили его в цвета дорожного знака «Пешеходный переход».
Полицейские отмечают, что после таких мероприятий ребята надолго запомнят важные дорожные знания.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские оказали в Ярославле помощь пенсионеру, оказавшемуся в трудной ситуации Сотрудниками полиции спасли жителя Курской области, который более двух суток провел в заснеженном поле На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели для воспитанников детских садов мероприятия по Правилам дорожного движения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику4
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Тест-драйв нового «Профи» и двух «Газелей»
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение