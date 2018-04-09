В Хакасии школьники и сотрудники Госавтоинспекции изготовили печенье в виде дорожных знаков

Сегодня в Абакане сотрудники Госавтоинспекции совместно с учащимися второго класса одной из школ города отправились в кондитерскую, чтобы принять участие в профилактическом мастер-классе «Важный знак». Надев колпаки и фартуки, ребята принялись за работу: раскатали тесто, вырезали из него квадраты и поставили в печь.

А пока печенье готовилось, школьники совместно с сотрудником дорожной полиции повторили правила перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу, значение сигналов пешеходного светофора, «дорожные ловушки», которые могут встретиться ребёнку на пути.

После того, как печенье было готово, школьники раскрасили его в цвета дорожного знака «Пешеходный переход».

Полицейские отмечают, что после таких мероприятий ребята надолго запомнят важные дорожные знания.