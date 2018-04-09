В Южном Бутове мотоциклист врезался в легковой автомобиль

В районе дома № 52 по ул. Адмирала Лазарева водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в иномарку, следовавшую в попутном направлении. В результате ДТП два человека получили травмы. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ ГИБДД по Москве.

8 апреля 2018 года на Юго-Западе Москвы, в районе Южное Бутово, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла потерял управление и допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего два человека пострадали, им понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Фото взято: https://big-rostov.ru/wp-content/uploads/2015/05/mot5.jpg