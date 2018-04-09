В пасхальную ночь в Хорошевском продлили работу автобусов и троллейбусов

Работа наземного городского транспорта Москвы по основным маршрутам в ночь с 7 на 8 апреля была продлена до 3 часов 30 минут. Как сообщили в ГУП «Мосгортранс», изменения в пасхальную ночь коснулись и ряда маршрутов в Хорошевском районе.

— После ночной пасхальной службы пассажиры смогли воспользоваться автобусами маршрутов номер М1 и М6, а также троллейбусами маршрутов номер 20, 43 и 70, которые проходят по территории района Хорошевский, до 3 часов 30 минут ночи, — уточнили в Мосгортрансе.

Всего в Северном административном округе в пасхальную ночь была продлена работа автобусов на 14-ти маршрутах, троллейбусов — на семи и трамваев — на четырех. Пассажиров перевозили и ночные автобусы Н1. (то)