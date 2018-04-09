18 новых уборочных машин получит Новочеркасск от правительства области 

Глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин обратился к главе региона с просьбой о помощи в приобретении уборочной техники. Во время своего визита 20 января, Василий Голубев согласился, что городу не хватает специализированных круглогодично работающих уборочных машин. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда уже подписано, так что в скором времени в Новочеркасске появится 18 новых коммунальных автомобилей. Из них семь машин будут комбинированные, способные убирать в любое время года. Приобретут три подметально-уборочные машины, два универсальных погрузчика, четыре универсальные коммунальные машины, два самосвала, а также три единицы навесного оборудования.