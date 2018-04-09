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В Саратовской области погиб школьник, отрабатывая удары на кирпичной стене
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В Саратовской области погиб школьник, отрабатывая удары на кирпичной стене 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Школьник в Саратовской области отрабатывал удары на кирпичной стене, в результате чего кладка и железобетонные конструкции придавили его насмерть, следователи проводят проверку, сообщается на сайте регионального СК.
"Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели 14-летнего жителя Дергачевского района проводится проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вечером 7 апреля пострадавший вместе с двумя одноклассниками находился на заброшенном зерновом складе. Подросток наносил удары руками по кирпичной стене здания, отрабатывая спортивные навыки. Как сообщается, это спровоцировало обрушение кирпичной кладки и железобетонных конструкций. От полученных травм мальчик скончался на месте.
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