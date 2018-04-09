Задавившего дворника в ЮВАО стритрейсера отпустили под подписку о невыезде

Полиция отпустила стритрейсера, который 7 апреля насмерть сбил дворника на юго-востоке столицы, под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как уточнили в столичном главке МВД , в отношении водителя BMW X5 было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

7 апреля иномарка, водитель которой не справился с управлением, вылетела на тротуар и сбила женщину. Пострадавшая, которая работала бригадиром смены в ГБУ «Жилищник», скончалась от полученных травм.

По данным издания, за рулем BMW X5 находился 22-летний выходец из Армении.