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Задавившего дворника в ЮВАО стритрейсера отпустили под подписку о невыезде
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Задавившего дворника в ЮВАО стритрейсера отпустили под подписку о невыезде 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Полиция отпустила стритрейсера, который 7 апреля насмерть сбил дворника на юго-востоке столицы, под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Газета.ру».
Как уточнили в столичном главке МВД, в отношении водителя BMW X5 было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.
7 апреля иномарка, водитель которой не справился с управлением, вылетела на тротуар и сбила женщину. Пострадавшая, которая работала бригадиром смены в ГБУ «Жилищник», скончалась от полученных травм.
По данным издания, за рулем BMW X5 находился 22-летний выходец из Армении.
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