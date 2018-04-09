Во Фрлоловском районе легковушка улетела в кювет и «приземлилась» на крышу: 4 пострадавших

Во Фроловском районе Волгоградской области в результате опрокидывания легковушки пострадали четыре человека.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около двух часов дня.

— 60-летний водитель на «ВАЗ-2101», двигаясь со стороны Фролово в сторону хутора Зимовского, превысил скорость, выехал на встречную полосу, где опрокинулся в кювет, — пояснили в региональной полиции. — Машина «приземлилась» а крышу.

Пострадали все находившиеся в машине люди. С травмами в больницу доставлены виновник аварии, 59-летний пассажир, а так же три женщины-пассажирки 52, 65 и 54 лет.