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Во Фрлоловском районе легковушка улетела в кювет и «приземлилась» на крышу: 4 пострадавших
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Во Фрлоловском районе легковушка улетела в кювет и «приземлилась» на крышу: 4 пострадавших 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Во Фроловском районе Волгоградской области в результате опрокидывания легковушки пострадали четыре человека.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около двух часов дня.
— 60-летний водитель на «ВАЗ-2101», двигаясь со стороны Фролово в сторону хутора Зимовского, превысил скорость, выехал на встречную полосу, где опрокинулся в кювет, — пояснили в региональной полиции. — Машина «приземлилась» а крышу.
Пострадали все находившиеся в машине люди. С травмами в больницу доставлены виновник аварии, 59-летний пассажир, а так же три женщины-пассажирки 52, 65 и 54 лет.
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