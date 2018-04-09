Пьяный водитель без прав протаранил две иномарки в Петрозаводске

О нетрезвом водителе, устроившем аварию на Октябрьском проспекте субботним вечером, сообщил житель Петрозаводска.

Вечером в субботу петрозаводчанин сообщил о нетрезвом водителе в ГИБДД . Звонивший рассказал, что водитель ВАЗа , с признаками опьянения, наехал на припаркованные автомобили в районе дома № 13 по Октябрьскому проспекту.

По информации dtpptz.ru, от маневров водителя «Лады» пострадали «Форд» и « Тойота ». Прибывший наряд ДПС обнаружил водителя с явными признаками опьянения. Вдобавок, молодой человек, 1988 года рождения, управлял транспортным средством, не имея прав.

Проведенное на месте освидетельствование на состояние опьянение подтвердило состояние алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Однако молодой человек не согласился с результатами экспертизы и был направлен на освидетельствование в лечебное учреждение. Как выяснилось, в феврале 2018 года молодой человек привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление.

Сотрудники Госавтоинспекции благодарят горожан за помощь в задержании пьяного водителя.