Первые жертвы самарских дорог: водители пробивают колёса на улицах города

Автомобилисты областной столицы начали терять колёса на улицах Самары. Одной из жертв самарских дорог в понедельник, 9 апреля, стал водитель «Шевроле-Ланос».

На Ново-Вокзальной вблизи с пересечением со Ставропольской на проезжей части образовалась яма внушительных размеров, залитая водой. Чтобы оценить ее масштабы, посмотрите видео, которое нам прислали горожане.

Яма в Самаре глубиной с колесо

Водитель легковушки, очевидно, ее не заметил и пробил правое переднее колесо.

— Чтобы в такой же ситуации не оказались другие автомобилисты, перед ямой водитель установил мусорный пакет. Мужчина взял его с остановки общественного транспорта, которая расположена рядом, — рассказали 63.ru очевидцы.