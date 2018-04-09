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Первые жертвы самарских дорог: водители пробивают колёса на улицах города
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Первые жертвы самарских дорог: водители пробивают колёса на улицах города 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Автомобилисты областной столицы начали терять колёса на улицах Самары. Одной из жертв самарских дорог в понедельник, 9 апреля, стал водитель «Шевроле-Ланос».
На Ново-Вокзальной вблизи с пересечением со Ставропольской на проезжей части образовалась яма внушительных размеров, залитая водой. Чтобы оценить ее масштабы, посмотрите видео, которое нам прислали горожане.
Яма в Самаре глубиной с колесо
Водитель легковушки, очевидно, ее не заметил и пробил правое переднее колесо.
— Чтобы в такой же ситуации не оказались другие автомобилисты, перед ямой водитель установил мусорный пакет. Мужчина взял его с остановки общественного транспорта, которая расположена рядом, — рассказали 63.ru очевидцы.
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