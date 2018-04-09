Бывший проректор Самарского университета задержан пьяным за рулем

Бывший проректор по инвестиционной деятельности Самарского государственного университета Александр Кудряшов был задержан за рулем своего авто в нетрезвом состоянии, передает телеграм-канал Mush.

Согласно опубликованному видео, нарушитель выехал на встречную полосу, двигаясь по Ново-Садовой, едва не столкнувшись со встречным потоком автомобилей. Отметим, что в это время на дороге было практически свободно. Сотрудникам городского полка ДПС удалось задержать нарушителя в районе 6 просеки на улице Солнечной.

За рулем оказался бывший проректор СамГУ Александр Кудряшов. Во время беседы с правоохранителями мужчина отметил, что он кадидат юридических наук.

«Вы меня хотите грузануть? Вы что, думаете я буду что-то оспаривать? Я кандидат юридических наук», — ответил Кудряшов на замечания испекторов.

Ранее Александр Кудряшов занимал пост проректора по инвестиционной деятельности Самарского государственного университета. По-видимому, после объединения СамГУ и СГАУ, Кудряшов в состав проректоров не попал.