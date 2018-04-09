В Нижнем Тагиле водитель маршрутного такси сбил женщину

Минувшим вечером в 19:55 на Уральском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель маршрутного такси ГАЗ-322132, направляясь с улицы Дружинина в сторону Октябрьского проспекта, сбил 80-летнюю пенсионерку, когда та переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным отделения пропаганды ГИБДД, водитель «Газель» в момент наезда находился не на маршруте.

На место происшествия приехала бригада скоро помощи, женщину госпитализировали в ЦГБ № 3 с закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото подписчика ИА «Все новости».