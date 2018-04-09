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Пешехода на трассе «Екатеринбург-Курган» сбили два раза
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Пешехода на трассе «Екатеринбург-Курган» сбили два раза 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Кетовском районе Курганской области погиб пешеход.
По предварительной информации, накануне, 8 апреля около 21.15 часов на 329 километре автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» 24-летний житель Кургана, управляя автомобилем ВАЗ-21110, допустил наезд на неустановленного мужчину, движущегося по проезжей части в попутном с автомобилем направлении. Пешеход осуществлял движение в темное время суток, не имея при себе световозвращающих элементов. После наезда, на лежащего на проезжей части пешехода допустил наезд неустановленный автомобиль, который с места происшествия скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности погибшего мужчины, а так же второго водителя, допустившего наезд на пешехода и автомобиля которым он управлял. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Всего в период с 6 по 8 апреля на территории Курганской области зарегистрировано 81 ДТП. Из них в 8 дорожно-транспортных происшествиях 3 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести.
За эти же дни сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2008 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 26 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 985 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
Фото УГИБДД УМВД России по Курганской области
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