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На Дону 10-летний мальчик погиб от удара током
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На Дону 10-летний мальчик погиб от удара током 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Детские шалости в поселке Роговском Егорлыкского района привели к трагедии. Юный житель села погиб, дотронувшись до кабеля.
Драма произошла 8 апреля. По предварительным данным, мальчик, играя, забрался на крышу одного из местных сельскохозяйственных хранилищ. Там ребенок дотронулся до высоковольтного электрического кабеля. В результате мальчик получил сильный удар током.
Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи спасти его не сумели. Мальчик скончался.
— Все обстоятельства гибели несовершеннолетнего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе донского следкома.
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