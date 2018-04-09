На Дону 10-летний мальчик погиб от удара током

Детские шалости в поселке Роговском Егорлыкского района привели к трагедии. Юный житель села погиб, дотронувшись до кабеля.

Драма произошла 8 апреля. По предварительным данным, мальчик, играя, забрался на крышу одного из местных сельскохозяйственных хранилищ. Там ребенок дотронулся до высоковольтного электрического кабеля. В результате мальчик получил сильный удар током.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи спасти его не сумели. Мальчик скончался.

— Все обстоятельства гибели несовершеннолетнего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе донского следкома.