«Я же вас не насмерть сбила»: пьяная автоледи врезалась в маму с ребенком в Севастополе

В Севастополе пьяная девушка на « Ладе » не смогла справиться с управлением и сбила двух человек на пешеходном переходе. По предварительной информации, ДТП произошло в Казачьей бухте. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.

В Казачке пьяная дама за рулем заскочила на бордюр и сбила девушку, которая шла с ребенком. Девушка чудом успела откинуть ребенка в сторону, но пострадала сама: разбита голова была и вроде перелом ноги

— очевидец.

После этого виновница дорожно-транспортного происшествия вышла из автомобиля, подошла к пострадавшей и сказала, что предъявлять ей какие-либо претензии неуместно. Свое поведение она объяснила тем, что по праздникам все ездят пьяными.

Ну, я же вас не насмерть сбила, сегодня все пьяные

— виновница ДТП.