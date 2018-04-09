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«Я же вас не насмерть сбила»: пьяная автоледи врезалась в маму с ребенком в Севастополе
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«Я же вас не насмерть сбила»: пьяная автоледи врезалась в маму с ребенком в Севастополе 

360tv.ru 1 час назад
В Севастополе пьяная девушка на «Ладе» не смогла справиться с управлением и сбила двух человек на пешеходном переходе. По предварительной информации, ДТП произошло в Казачьей бухте. Об этом написали очевидцы в социальных сетях.
В Казачке пьяная дама за рулем заскочила на бордюр и сбила девушку, которая шла с ребенком. Девушка чудом успела откинуть ребенка в сторону, но пострадала сама: разбита голова была и вроде перелом ноги
— очевидец.
После этого виновница дорожно-транспортного происшествия вышла из автомобиля, подошла к пострадавшей и сказала, что предъявлять ей какие-либо претензии неуместно. Свое поведение она объяснила тем, что по праздникам все ездят пьяными.
Ну, я же вас не насмерть сбила, сегодня все пьяные
— виновница ДТП.
В Свердловской области мужчину, который сбил двух человек, приговорили к пяти годам и 11 месяцам колонии общего режима. В мае 2017 года Игорь Батуев сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на двух девочек. От полученных травм дети скончалась. Также суд обязал Батуева заплатить 3,3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибших.
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