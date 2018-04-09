Авария у троллейбусного парка: пассажирку вытаскивали гидравлическими ножницами

Сегодня утром у троллейбусного парка произошла страшная авария, узнал KOSTROMA.TODAY. Сообщение о ДТП на проспекте Мира в районе дома №153 поступило около 3 часов 30 минут. Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в ЦГЗ г. Костромы, водитель Renault Sandero Stepway не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в столб, который стоял на обочине.

После этого иномарка превратилась в груду железа. Водитель смог выйти сам, а пассажирку пришлось вытаскивать спасателям — она оказалась заблокирована.

Спасатели разжимали металл с помощью гидравлических ножниц. В итоге женщину достали, передали бригаде скорой помощи. Пассажирка была практически без сознания, девушка только стонала.

По нашей информации, ей поставили предварительный диагноз — перелом ребер и черепно-мозговая травма. По словам очевидцев, водитель ехал на очень большой скорости.