На местном проезде ул. Андреевка пострадал несовершеннолетний пешеход

7 апреля в 18:15 часов на местном проезде улице Андреевка, напротив корпуса 1557 Зеленограда произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на несовершеннолетнего пешехода.

29-летний москвич, управляя автомобилем «Форд Фокус», следуя по местному проезду от корпуса 1559 в направлении ул. Андреевка, напротив корпуса 1557, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходной дорожке от корпуса 1562 в направлении корпуса 1509 на самокате справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, который нарядом скорой помощи, с различными травмами доставлен в столичную детскую больницу.

По факту ДТП ведется расследование.