Ещё
На местном проезде ул. Андреевка пострадал несовершеннолетний пешеход
Далее:
Читайте также:
Ещё

На местном проезде ул. Андреевка пострадал несовершеннолетний пешеход 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
7 апреля в 18:15 часов на местном проезде улице Андреевка, напротив корпуса 1557 Зеленограда произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на несовершеннолетнего пешехода.
29-летний москвич, управляя автомобилем «Форд Фокус», следуя по местному проезду от корпуса 1559 в направлении ул. Андреевка, напротив корпуса 1557, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходной дорожке от корпуса 1562 в направлении корпуса 1509 на самокате справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, который нарядом скорой помощи, с различными травмами доставлен в столичную детскую больницу.
По факту ДТП ведется расследование.
Управа района Крюково: последние новости
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы провели акцию «Скорость убивает!» В дорожно-транспортном происшествии на Георгиевском проспекте пострадала женщина Ученики Зеленоградских школ написали письма водителям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику4
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Флагманский кроссовер Kia: первые подробности
Водитель протащил пенсионерку за ноги2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение