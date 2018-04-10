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Ветерана боевых действий на два года отправили в колонию за смертельное ДТП на тюменской трассе
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Ветерана боевых действий на два года отправили в колонию за смертельное ДТП на тюменской трассе 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Ярковский районный суд вынес приговор тюменцу, который устроил смертельное ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В аварии погибла девушка. ДТП произошло 11 декабря 2017 года, когда подсудимый вместе с погибшей ехали к родственникам. В пути водитель совершил обгон. В этот момент впереди на встречной полосе двигался КамАЗ. Тюменец не сумел перестроиться обратно и совершил столкновение с грузовиком. — Получив смертельные травмы, в больнице скончалась родственница осужденного. В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновными и согласился на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств, — сообщает пресс-служба областного суда. Суд учел, что у подсудимого есть трое малолетних детей, травму, полученную в ДТП, и то, что он раскаялся. Также мужчина имеет статус ветерана боевых действий. В результате водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшей смерть пассажира. По решению суда после курса терапии осужденный на два года отправится в колонию-поселение. На этот же срок он будет лишен права управлять автомобилем.
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