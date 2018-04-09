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На пензенской трассе после ДТП госпитализировали девочек 5 и 6 лет
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На пензенской трассе после ДТП госпитализировали девочек 5 и 6 лет 

PNZdrive 57 минут назад
В Городищенском районе Пензенской области сотрудники УГИБДД выясняли обстоятельства ДТП на 4 километре автодороги «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Сурск». Среди пострадавших — девочки 5 и 6 лет.
Предварительно установлено, что 7 апреля в 13:20 столкнулись легковушка «ВАЗ-21074», которой управлял 36-летний водитель, и автомобиль «ВАЗ-211440» под управлением 20-летнего парня.
«В результате аварии травмы получили два пассажира автомобиля «LADA-211440», девочки 2012 и 2013 годов рождения, после чего были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба УГИБДД.
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