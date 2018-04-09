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В Сургуте на стройке насмерть разбился мужчина
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В Сургуте на стройке насмерть разбился мужчина 

АиФ Югра 59 минут назад
Фото: АиФ Югра
В социальной сети ВКонтакте в группе «К-информ», появилось сообщение, что на территории стройки медицинского учреждения погиб рабочий. По словам свидетелей случившегося, он упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа — сообщает СургутИнформТв.
Травмы, полученные при падении, были несовместимы с жизнью, от чего мужчина скончался на месте. Ориентировочно умершему было около 30 лет. По одной из версий он приехал в Сургут из Таджикистана с целью заработка. Обстоятельства смерти выясняют сотрудники полиции.
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