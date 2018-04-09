В Петербурге мужчина провалился под лед на Финском залив

Как передают «Невские новости», 8 апреля к спасателям обратились местные жители и рассказали о том, что мужчина прогуливался по тонкому льду Финского залива и провалился под воду. Инцидент произошел возле Яхтенного моста.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего из воды, взяли на борт своего судна и передали медикам скорой помощи.

Мужчине диагностировали переохлаждение.

Ранее рядом с Витебским вокзалом под асфальт провалилась машина. По словам очевидцев, асфальт размыло кипятком возле 11 дома по Подъездному переулку около полуночи 20 ноября.