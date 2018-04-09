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В Петербурге мужчина провалился под лед на Финском залив
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В Петербурге мужчина провалился под лед на Финском залив 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», 8 апреля к спасателям обратились местные жители и рассказали о том, что мужчина прогуливался по тонкому льду Финского залива и провалился под воду. Инцидент произошел возле Яхтенного моста.
Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего из воды, взяли на борт своего судна и передали медикам скорой помощи.
Мужчине диагностировали переохлаждение.
Ранее рядом с Витебским вокзалом под асфальт провалилась машина. По словам очевидцев, асфальт размыло кипятком возле 11 дома по Подъездному переулку около полуночи 20 ноября.
Фото: архив ФедералПресс
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