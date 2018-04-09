Красноярский общественник обнаружил в центре города опасный переход

Об опубликовал фотографию перехода в своем инстаграме.

Представитель федерации автовладельцев России увидел опасность в том, что знак «Стоп» находится посередине «зебры», а не до нее. Таким образом, автовладелец может остановиться на зебре, сбив пешехода и не нарушив таким образом правила.

В Красноярске, на пр. Мира существует очень опасны регулируемый пешеходный переход. Дело в том что знак стоп линии (6.16) находится ровно по середине пешеходного перехода, если даже водитель соблюдая ПДД, совершит наезд на пешехода, кто будет виноват? Я считаю Департамент городского хозяйства! #Красноярск #Фролов #ФроловЕгор #ФАР #ФАРКрасноярск #красноямск #рукожопые