Красноярский общественник обнаружил в центре города опасный переход 

Об опубликовал фотографию перехода в своем инстаграме.
Представитель федерации автовладельцев России увидел опасность в том, что знак «Стоп» находится посередине «зебры», а не до нее. Таким образом, автовладелец может остановиться на зебре, сбив пешехода и не нарушив таким образом правила.
В Красноярске, на пр. Мира существует очень опасны регулируемый пешеходный переход. Дело в том что знак стоп линии (6.16) находится ровно по середине пешеходного перехода, если даже водитель соблюдая ПДД, совершит наезд на пешехода, кто будет виноват? Я считаю Департамент городского хозяйства! #Красноярск #Фролов #ФроловЕгор #ФАР #ФАРКрасноярск #красноямск #рукожопые
Публикация от Егор Фролов (@egor_frolov) 8 Апр 2018 в 6:02 PDT В департаменте горхозяйства администрации города пояснили, что, вероятнее всего, знак был поставлен неправильно в время ремонта. Рабочие, перекладывая брусчатку, перенесли его на другое место. Теперь знак будет демонтирован.