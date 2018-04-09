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Тысяча индийцев прокатилась на поезде без локомотива и чуть не погибли
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Тысяча индийцев прокатилась на поезде без локомотива и чуть не погибли 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Индии состав поезда, в котором находились около тысячи пассажиров, оторвался от локомотива и на скорости покатился по железнодорожным путям. Видео произошедшего очевидцы опубликовали в Twitter. Сотрудники станций кричали пассажирам, чтобы те использовали стоп-кран, однако они, судя по всему, этого не сделали.
Как сообщает индийский телеканал NDTV, 22 вагона поезда промчались 12 километров, пока состав не удалось остановить. Это удалось сотрудникам железной дороги, которые положили на рельсы камни.
Местные власти сообщили, что специальные тормоза на время сцепки вагонов или отделения состава от локомотива либо вообще не использовали, либо использовали неправильно, сообщили местные власти. Железнодорожников, по вине которых, возможно, произошел инцидент уже отстранили от работы.
Управление железных дорог проводит расследование, чтобы выяснить, в чем была причина поломки, и предотвратить подобные ситуации в будущем. Отмечается, что это единичное происшествие, связанное с халатностью сотрудников.
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