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На улице Самотечной в Костроме иномарка стала «заложницей» ямы
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На улице Самотечной в Костроме иномарка стала «заложницей» ямы 

k1news.ru 44 минуты назад
Фото: k1news.ru
В нашу редакцию поступили фотографии, которые сделали хозяева иномарки на улице Самотечной. Их машина провалилась в большую яму, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Не ожидавшие подвоха, костромичи спокойно ехали по улице, но их "Ford»"угодил передним правым колесом в глубокую яму. Она образовалась рядом с канализационным колодцем. При всем желании, выбраться из такой западни самостоятельно очень проблематично.
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Судя по фото, машина серьезно от встречи с ямой не пострадала, но ситуации это не меняет. Многие костромские дороги с наступлением весны сильно «преобразились», и теперь костромичам приходится строить маршрут не только с учетом пробок из-за ремонта моста. Ямы есть и на главных городских улицах, и на второстепенных. По некоторым вообще лучше не ездить, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Например, дорога на Пастуховской полностью пришла в негодность.
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