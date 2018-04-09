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Трое молодых людей впали в кому после алкогольного конкурса в ночном клубе
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Трое молодых людей впали в кому после алкогольного конкурса в ночном клубе 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: ТВ Центр
В воскресенье в одном из ночных клубов Нарьян-Мара трем посетителям стало плохо после конкурса, условием которого было распитие алкоголя на скорость.
«8 апреля в 2.47 в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что в ночном клубе Нарьян-Мара троим посетителям, в числе которых находилась девушка, стало плохо, и они доставлены в окружную больницу с похожими диагнозами: алкогольное опьянение, кома, где помещены в реанимационное отделение», — сообщает пресс-служба УМВД по Ненецкому автономному округу.
Полиция установила, что молодые люди стали участниками конкурса, проводимого в клубе. По условиям конкурса участникам было необходимо выпить алкогольные коктейли общим объемом примерно 750 мл за одну минуту.
Сотрудники полиции проводят проверку, на месте происшествия изъята вся алкогольная продукция. Пострадавшие вышли из комы.
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