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Автоинспекторы за выходные выловили больше сотни пьяных водителей
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Автоинспекторы за выходные выловили больше сотни пьяных водителей 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
За прошедшие выходные Госаватоинпекция Новосибирской области поймала больше сотни пьяных человек, которые ехали за рулём.
«С 6 по 8 апреля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». На некоторых участках дорог проводились сплошные проверки водителей на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий автоинспекторы задержали 120 нетрезвых водителей, из них 19 — повторно», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Госавтоинспекция напоминает, что пьяную езду можно получить 30 тысяч рублей и лишене прав на срок от полутора до двух лет. За такое же повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет и с одновременно лишить прав.
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