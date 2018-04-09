Автоинспекторы за выходные выловили больше сотни пьяных водителей

За прошедшие выходные Госаватоинпекция Новосибирской области поймала больше сотни пьяных человек, которые ехали за рулём.

«С 6 по 8 апреля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». На некоторых участках дорог проводились сплошные проверки водителей на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий автоинспекторы задержали 120 нетрезвых водителей, из них 19 — повторно», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Госавтоинспекция напоминает, что пьяную езду можно получить 30 тысяч рублей и лишене прав на срок от полутора до двух лет. За такое же повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет и с одновременно лишить прав.