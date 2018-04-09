Поклонники классических автомобилей устроят ралли в Москве

Традиционное ралли для поклонников классических автомобилей пройдет 22 апреля в Москве. Мероприятие организовано « Ингосстрах Exclusive» совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей.

Начальник управления страхования VIP-клиентов компании «Ингосстрах» Ирина Пономарева в эфире НСН рассказала, что традиционные соревнования штурманов в этом году дополнит ещё одна дисциплина:

«Участие в гонке примут автомобили, серийно выпускавшиеся до 1979 года и соответствующие их оригинальной конструкции. Протяженность маршрута ралли составит около 70 км. Время в пути приблизительно составит 3,5 часа. Так что мы приглашаем всех москвичей и гостей столицы выйти на центральные улицы города и наслаждаться ярким красивым зрелищем. Старт ралли в торжественной атмосфере будет дан у гостиницы «Метрополь». Маршрут традиционно мы держим в секрете, но для поддержания интриги скажу, что традиционные соревнования штурманов будут дополнены соревнованиями по слалому водителей. Это будет очень интересное зрелище», — сообщила НСН Пономарева.

Про её словам, участников ралли ожидают памятные подарки. Победителям вручат главный приз — часы Швейцарской часовой мануфактуры и недельный тур на двоих на остров Сардиния.

Отметим, все автомобили ралли пройдут необходимую техническую диагностику. Ответственность водителей, участвующих в гонке, будет застрахована организатором в рамках программы ОСАГО и ДСАГО на весь сезон ралли классических автомобилей с 21 апреля по 20 октября 2018 года.