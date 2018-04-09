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В Саратове скорая помощь, спешащая на вызов, провалилась в яму на дороге
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В Саратове скорая помощь, спешащая на вызов, провалилась в яму на дороге 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Заводском районе Саратова автомобиль скорой помощи, спешащий на вызов, увяз в яме. Авария случилась на 3-м Совхозном проезде. Об этом появилась информация на странице «Саратов-онлайн» в соцсети «ВКонтакте», пишут местные СМИ.
Житель города сообщает, что жители неоднократно звонили в разные инстанции и сообщали о яме на дороге, но слышали только отговорки. Так, Саратовводоканал сообщил, что там их коммуникаций нет.
«Итог разгильдяйства наших градоначальников: автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов, попал в эту злосчастную ловушку, а больной всё ждёт скорую помощь», — возмущается саратовец.
Отмечается, что в последние недели жители Саратова в основном специализировались на вытаскивании автомобилей скорой помощи, застрявших в ледяных колеях. С наступлением тёплых дней лёд быстро тает и кареты скорой помощи стали проваливаться в ямы.
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