В Саратове скорая помощь, спешащая на вызов, провалилась в яму на дороге

В Заводском районе Саратова автомобиль скорой помощи, спешащий на вызов, увяз в яме. Авария случилась на 3-м Совхозном проезде. Об этом появилась информация на странице «Саратов-онлайн» в соцсети «ВКонтакте», пишут местные СМИ.

Житель города сообщает, что жители неоднократно звонили в разные инстанции и сообщали о яме на дороге, но слышали только отговорки. Так, Саратовводоканал сообщил, что там их коммуникаций нет.

«Итог разгильдяйства наших градоначальников: автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов, попал в эту злосчастную ловушку, а больной всё ждёт скорую помощь», — возмущается саратовец.

Отмечается, что в последние недели жители Саратова в основном специализировались на вытаскивании автомобилей скорой помощи, застрявших в ледяных колеях. С наступлением тёплых дней лёд быстро тает и кареты скорой помощи стали проваливаться в ямы.