Машины Toyota — самые популярные «японцы» на вторичном авторынке

Аналитики «Автостат Инфо» провели мониторинг рынка автомобилей с пробегом в России за период первых двух месяцев 2018 года. Исследование показало, что среди б/у машин японских марок самыми востребованными у россиян являются автомобили Toyota . Примечательно, что 6 моделей, входящих в «десятку» самых востребованных японских авто вторичного авторынка, — это машины класса SUV.

Вторую «пятерку» ТОП-10 самых популярных японских моделей вторичного авторынка РФ по версии «Автостат Инфо» составили такие модели как:

Mazda3 — 4250 шт. (+2,7%),