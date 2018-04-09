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Машины Toyota — самые популярные «японцы» на вторичном авторынке
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Машины Toyota — самые популярные «японцы» на вторичном авторынке 

«Автостат Инфо» 16 минут назад
Аналитики «Автостат Инфо» провели мониторинг рынка автомобилей с пробегом в России за период первых двух месяцев 2018 года. Исследование показало, что среди б/у машин японских марок самыми востребованными у россиян являются автомобили Toyota. Примечательно, что 6 моделей, входящих в «десятку» самых востребованных японских авто вторичного авторынка, — это машины класса SUV.
Лидером продаж среди «японцев» с пробегом стала Toyota Corolla. За январь-февраль покупатели приобрели 13 997 «Королл» с пробегом, что, впрочем, на 4,2% меньше, чем годом ранее. Второе место среди японских моделей на вторичном авторынке стране принадлежит Toyota Camry. Причем за отчетные два месяца перепродажи седанов «Камри» выросли на 2,4% в годовом выражении и составили 10 170 ед. На третьем месте находится Mitsubishi Lancer — 6915 проданных б/у машин (-0,85%). В ТОП-5 самых часто перепродаваемых «японцев» авторынка РФ попали также Toyota Land Cruiser (5917 авто, -6,3%) и Toyota RAV4 (5332 авто, +5,3%).
Вторую «пятерку» ТОП-10 самых популярных японских моделей вторичного авторынка РФ по версии «Автостат Инфо» составили такие модели как:
Nissan X-Trail — 4366 ед. (+7,8%),
Nissan Qashqai — 4336 авто (+15,7%),
Mazda3 — 4250 шт. (+2,7%),
Honda CR-V — 3730 авто (-1,3%),
Mitsubishi Outlander — 3598 ед. (+12,3%).
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