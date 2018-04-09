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Полиция задержала пьяного проректора университета, ехавшего по встречке
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Полиция задержала пьяного проректора университета, ехавшего по встречке 

Ридус 12 минут назад
В Сети выложили видео, как в Самаре сотрудники ГИБДД остановили машину с пьяным проректором Самарского государственного университета.
На кадрах видно, как из автомобиля вышел пошатывающийся человек и проверил, застегнута ли у него ширинка.
Инспектор попросил у него документы и произнес: «Пустая дорога была, а вы чуть лоб в лоб не столкнулись с потоком машин. Вам чудом удалось избежать столкновения».
«Я даже спорить не буду», — произнес мужчина, зажмурив один глаз. «Вы меня хотите грузануть?», — поинтересовался он у полицейских. «Вон», — добавил мужчина, протянув руку куда-то в сторону. «Что?» — не понял страж порядка. «Вон, да видеокамера, давайте. Вопросов нет», — сказал мужчина. «А у меня все записано, вы не переживайте», — ответил инспектор. «Да я знаю. Вы думаете, я буду оспаривать, что ли? Александр Викторович Кудряшов, кандидат юридических наук. Давайте, вопросов нет».
«Очень жаль. Из-за вас могла погибнуть какая-то семья, человек, чья-то мама, чей-то ребенок. Вы выехали на встречную полосу при свободных своих трех», — начал увещевать пьяного водителя сотрудник ГИБДД
Однако тот только разводил руками и произносил что-то нечленораздельное: «Сколько докторов, сколько юристов…»
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