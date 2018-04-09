Сотрудники ГИБДД задержали экс-проректора университета, 118 раз нарушавшего ПДД

Активисты общественной организации «Ночной патруль» заметили подозрительный автомобиль Mersedes в районе ГУ МВД России по Самарской области — иномарка двигалась по Северо-Восточной магистрали.

Водитель сразу привлек внимание: он перестраивался то в правый ряд, то в левый, а, иногда, и вовсе выезжал на встречную полосу, причем делал все это со скоростью не больше 30 км/ч. Активисты передали информацию в полк ДПС и продолжили следить за автомобилем.

Водитель выехал на ул. Ново-Садовую и продолжил в том же духе. В районе пересечения с ул. Советской Армии он задел зеркало соседнего автомобиля, но не придал этому значения и отправился дальше. Повернув на ул. Солнечную, мужчина решил справить нужду. Тут-то все и встало на свои места. Вывалившись из автомобиля, не уходя особо далеко в темноту, он предупреждающе произнес очевидцам происходящего: «Ну проезжай, а». Наблюдающим эту картину стало очевидно, что мужчина, который управлял иномаркой, находится в нетрезвом состоянии.

Как только он закончил важное дело, подъехали сотрудники городской автоинспекции. Мужчина представился Александром Кудряшовым и подчеркнул, что у него есть ученая степень. Он — кандидат юридических наук и бывший проректор Самарского государственного университета. К слову, пост проректора по инвестиционной деятельности задержанный Кудряшов занимал еще в период самостоятельности СамГУ — до его слияния со СГАУ.

Как и следовало интеллигентному человеку, с сотрудниками полиции водитель скандалить не стал, сообщил, что готов к необходимому оформлению документов и даже согласился пройти медицинское освидетельствование. Правда, слово свое не сдержал. Как только водитель вместе с инспекторами прибыли на экспертизу, мужчина забрал свои слова обратно и решил уйти домой.

"По данному факту в отношении мужчины собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» КоАП РФ, который направлен для принятия мер по подведомственности в мировой суд Промышленного района", — сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве добавили, что водитель 118 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.