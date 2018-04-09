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Голодный жираф в Британии выбил головой окно машины
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Голодный жираф в Британии выбил головой окно машины 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Великобритании жираф выбил окно машины во время сафари. На видео обратило внимание издание The Sun.
Инцидент произошел в сафари-парке в графстве Уэст-Мидлендс. Животное просунуло голову в салон машины через открытое окно в поисках еды. Перепугавшаяся пассажирка попыталась закрыть окно, но стекло разбилось. Посетители не пострадали. Они немедленно сообщили о происшествии руководству сафари-парка. Те осмотрели жирафа и не обнаружили на его теле порезы.
Сообщается, что в некоторых частях сафари-парка посетителям разрешается кормить животных. Однако при этом окна машин должны быть открыты лишь наполовину, а руки с едой обязательно надо высовывать наружу.
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