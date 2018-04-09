В РФ разрабатывают систему, которая следит, чтобы водитель на заснул за рулём

В Московском физико-техническом университете ведутся работы по созданию специального сервиса, который будет следить за тем, чтобы водитель не заснул во время управления транспортным средством.

Предположительно, на создание сервиса уйдёт около полутора лет. В его основу ляжет анализ видеозаписей из кабины, а также информация с основных датчиков, которые будут установлены на теле автомобилиста.

Специальная программа будет фиксировать расстояние между основными источниками лица (глаза, веки и рот). Соответственно, сервис сможет определить на какое время шофер закрывает глаза. Также, программа будет следить за положением головы. В случае выявления определённых признаков усталости, система сообщит оператору о том, что водителю необходим отдых.