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В РФ разрабатывают систему, которая следит, чтобы водитель на заснул за рулём
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В РФ разрабатывают систему, которая следит, чтобы водитель на заснул за рулём 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
В Московском физико-техническом университете ведутся работы по созданию специального сервиса, который будет следить за тем, чтобы водитель не заснул во время управления транспортным средством.
Предположительно, на создание сервиса уйдёт около полутора лет. В его основу ляжет анализ видеозаписей из кабины, а также информация с основных датчиков, которые будут установлены на теле автомобилиста.
Специальная программа будет фиксировать расстояние между основными источниками лица (глаза, веки и рот). Соответственно, сервис сможет определить на какое время шофер закрывает глаза. Также, программа будет следить за положением головы. В случае выявления определённых признаков усталости, система сообщит оператору о том, что водителю необходим отдых.
В настоящее время уже известно, что систему тестируют в реальных условиях на базе компании КАМАЗ. По мнению разработчиков, в дальнейшем систему можно будет продавать как отдельный гаджет или же встраивать в конкретные модели автомобилей. Особенно актуален сервис будет для дальнобойщиков или профессиональных водителей.
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