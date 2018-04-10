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Главгосэкспертиза России одобрила проект ремонта участка дороги А108 «Московское большое кольцо»
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Главгосэкспертиза России одобрила проект ремонта участка дороги А108 «Московское большое кольцо» 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: ДорИнфо
Главное управление государственной экспертизы России рассмотрела проект капитального ремонта участка автомобильной дороги А108 «Московское большое кольцо», сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
«Главгосэкспертиза экспертизы России рассмотрела проект капитального ремонта участка автомобильной дороги А108 «Московское большое кольцо». Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Также эксперты провели проверку достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Московское большое кольцо, длина которого составляет 564 км, проходит по территории Московской, Калужской и Владимирской областей через города Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Руза, Клин и Дмитров.
Участок, длина которого составляет 5 км 13,4 м, располагается между Ленинградским и Дмитровским шоссе, начинаясь у поворота на дер. Губино и заканчиваясь у пос. Шевляково. Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт земляного полотна и дорожной одежды, укрепление обочин, а также ремонт и обустройство новых пешеходных дорожек и автобусных остановок.
Вдоль дороги также будет установлено металлическое одностороннее барьерное ограждение высотой 0,75 м. Дорожные знаки заменят на новые, опоры освещения перенесут на четыре метра от края проезжей части и установят на новые металлические фундаменты. Также запланирован ремонт и удлинение водопропускных труб, проложенных под дорогой, и иные работы, необходимые для реализации проекта.
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