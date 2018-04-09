Ремонт семи участков федеральных трасс в Московской области начнется 16 апреля

Ремонтные работы на семи участках федеральных трасс в Московской области начнутся с 16 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

«С 16 апреля 2018 г. подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» начинает ремонт дорожной сети. До конца текущего месяца работы развернут на девяти участках федеральных трасс. Речь идет о пяти отрезках дороги А108 в Московской области (2-12 км участка от Волоколамского до Ленинградского шоссе, 4-14 км и 14-28 км участка от Рязанского до Каширского шоссе, 24-31 км участка от Минского до Волоколамского шоссе, 38-46 км участка от Дмитровского до Ярославского шоссе) и двух — во Владимирской (24-32 км и 40-49 км участка от Ярославского до Горьковского шоссе). Также дорожники отремонтируют 24-километровый участок трассы А107 от Ленинградского до Дмитровского шоссе (0-24 км) и 7 км трассы А104 (82-89 км). Ремонты продлятся до августа 2018 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожники выполнят замену покрытия трасс и нанесут горизонтальную разметку. На ряде участков будут установлены новые знаки со светоотражающей пленкой и барьерное ограждение. Также для удобства пешеходов приведут в порядок тротуары и автобусные остановки.

В пресс-службе отметили, что всего в 2018 г. «Центравтомагистраль» отремонтирует на территории Центрального региона страны 354 км федеральных дорог, в том числе 42 км — капитально.

«Основной фронт работ будет выполнен в Московской области: в порядок приведут 260 км подмосковных трасс. Также будет отремонтировано 52 км дороги А108 «Московское большое кольцо» во Владимирской и Калужской областях. Полностью завершить программу ремонта федеральных дорог планируется в октябре 2018 г.», — заключили в Росавтодоре.