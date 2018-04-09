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Самое время сменить резину! Специальные условия на шиномонтаж в ТЕХИНКОМ
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Самое время сменить резину! Специальные условия на шиномонтаж в ТЕХИНКОМ 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Машина — это не только средство передвижения, но и наш друг и товарищ!
До 30 апреля в ТЕХИНКОМ действуют специальные условия сервиса для владельцев автомобилей LADA!
Не упустите возможность воспользоваться весенним предложением на шиномонтаж:
R14 — 899 рублей; R15 — 999 рублей; R16 — 1 099 рублей; R17 — 1 299 рублей.
Шиномонтаж в подарок — при покупке комплекта шин в дилерских центрах ТЕХИНКОМ.
Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 778-98-50  Весенние условия на новые автомобили LADA
Весенний сервис для автомобилей LADA
Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8  www.pro-lada.ru  * Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Подробную информацию о сервисных программах вы можете уточнить у сотрудников дилерского центра ТЕХИНКОМ или по телефону +7 (495) 778-98-50.
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