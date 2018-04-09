Самое время сменить резину! Специальные условия на шиномонтаж в ТЕХИНКОМ

Машина — это не только средство передвижения, но и наш друг и товарищ!

До 30 апреля в ТЕХИНКОМ действуют специальные условия сервиса для владельцев автомобилей LADA

Не упустите возможность воспользоваться весенним предложением на шиномонтаж:

R14 — 899 рублей; R15 — 999 рублей; R16 — 1 099 рублей; R17 — 1 299 рублей.

Шиномонтаж в подарок — при покупке комплекта шин в дилерских центрах ТЕХИНКОМ.

Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:

+7 (495) 778-98-50 Весенние условия на новые автомобили LADA

Весенний сервис для автомобилей LADA

Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8 www.pro-lada.ru * Все указанные цены являются рекомендованными и носят информационный характер. Подробную информацию о сервисных программах вы можете уточнить у сотрудников дилерского центра ТЕХИНКОМ или по телефону +7 (495) 778-98-50.