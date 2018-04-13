Остановки и ночные стоянки автомобилей запретили сразу в четырех местах Нижнего Новгорода

С 30 апреля нельзя будет оставлять на ночевку автомобили на парковке в районе Автозаводского универмага. Парковка закрывается для автомобилей с 00.00 до 06.00.

С этого же числа сразу два ограничения вводятся в районе торгового комплекса «Текстильяр» на Казанском шоссе. На одной площадке ограничение ночной стоянки будет действовать с 21.00 до 09.00, на другой — с 00.00 до 08.00.

На Сормовском шоссе нельзя будет останавливаться на развязке Сормовского поворота со стороны новой автостанции в районе домов №№ 4а и 4г. ограничение вводится с 1 мая.