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Участок трассы «Нижний Новгород — Саратов» закрыли еще на сутки
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Участок трассы «Нижний Новгород — Саратов» закрыли еще на сутки 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Движение по федеральной трассе Р-158 в Саратовской области будет перекрыто до 11 апреля. Напомним. что участок трассы «Нижний Новгород — Саратов» от Пензыдо Саратова, закрыли ночью 9 апреля из-за того, что вешние воды залили сельскую дорогу у Сторожевки.
Как сообщили «КП-Саратов» в профильном предприятии, движение на отрезке с 598 по 612 километр будет закрыто для всех видов транспорта до 10:00 часов 11 апреля. Время — московское. Время движения может быть изменено по причине продолжения движения паводковых вод, — отметили в ФКУ «Поволжуправтодор».
На участке ремонта, где размыло временную дорогу, круглосуточно ведутся восстановительные работы, идет засыпка смонтированных водопропускных труб и устройство насыпи.
Специалисты пытаются снизить уровня воды в реке Курдюм.
Водителям легковых автомобилей посоветовали объезжать участок по дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» и через Татищево.
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