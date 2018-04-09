Внимание автомобилисты! До Саратова придется добираться в объезд

В связи с подъемом водыв русле реки Курдюм и размывом временной дороги на участке ремонта моста на 610-м км дороги до 10:00 часов 10 апреля 2018 года закрыто движение для всех видов транспорта на отрезке с 598 по 612 км автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-секретарь ФКУ «Поволжуправтодор».

Ранее мы сообщали, что на этой трассе ремонтируют покрытие.

Время снятия ограничения может быть изменено в случае продолжения (окончания) движения паводковых вод.

— Сейчас размыв ликвидируется. Водителям легковых автомобилей рекомендуется двигаться по дороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, а также по дороге регионального значения Тамбов-Ртищево-Саратов через Татищево, — сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Для бесперебойного движения транзитного транспорта будет действовать схема объезда по федеральным трассам:

— Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (от 292-го км Р-228 с выходом на 875-й км М-5, вблизи Сызрани);

— М-5 «Урал» (от 875-го км до пересечения с Р-158 на 617-м км).