Три человека впали в кому после участия в алкогольном конкурсе в Нарьян‐Маре

Трое молодых людей попали в реанимацию после посещения ночного клуба в Нарьян‐Маре. В увеселительном заведении они участвовали в конкурсе по распитию алкоголя. На данный момент два парня и девушка находятся в состоянии комы. Об этом сообщили в УМВД России по Ненецкому автономному округу.

8 апреля 2018 года в 02 часа 47 минут в дежурную часть полиции города поступило сообщение о том, что в ночном клубе трем посетителям стало плохо. Их доставили в окружную больницу в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что 19-летний и 23-летний парни и 18-летняя девушки участвовали в алко-конкурсе. По его условиям им нужно было выпить 15 коктейлей общим объемом примерно 750 миллилитров за одну минуту. Победитель в подарок должен был получить бесплатный алкоголь от заведения.

Сотрудники полиции изъяли всю алкогольную продукцию из клуба, проводится проверка. В настоящее время все пострадавшие пришли в сознание.

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