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Три человека впали в кому после участия в алкогольном конкурсе в Нарьян‐Маре
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Три человека впали в кому после участия в алкогольном конкурсе в Нарьян‐Маре 

360tv.ru 2 часа назад
Трое молодых людей попали в реанимацию после посещения ночного клуба в Нарьян‐Маре. В увеселительном заведении они участвовали в конкурсе по распитию алкоголя. На данный момент два парня и девушка находятся в состоянии комы. Об этом сообщили в УМВД России по Ненецкому автономному округу.
8 апреля 2018 года в 02 часа 47 минут в дежурную часть полиции города поступило сообщение о том, что в ночном клубе трем посетителям стало плохо. Их доставили в окружную больницу в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что 19-летний и 23-летний парни и 18-летняя девушки участвовали в алко-конкурсе. По его условиям им нужно было выпить 15 коктейлей общим объемом примерно 750 миллилитров за одну минуту. Победитель в подарок должен был получить бесплатный алкоголь от заведения.
Сотрудники полиции изъяли всю алкогольную продукцию из клуба, проводится проверка. В настоящее время все пострадавшие пришли в сознание.
Пьяная автоледи врезалась в мать и ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, в Севастополе. По предварительной информации, ДТП произошло в Казачьей бухте. После случившегося нетрезвая женщина подошла к пострадавшим и сказала, что те не должны ее ни в чем винить. Ведь в праздник все люди пьяные.
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