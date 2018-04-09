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Сход 10 грузовых вагонов привел к задержке пассажирского сообщения во Львове
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Сход 10 грузовых вагонов привел к задержке пассажирского сообщения во Львове 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
На данном железнодорожном участке приостановлено движение. В результате задерживается движение пассажирских поездов. Организовано обходное движение по маршруту Красное-Задворья-Борщовичи. Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 мин. до 2 ч.
На место происшествия для ликвидации последствий схода и возобновления движения поездов оперативно выехали аварийно-восстановительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги. На месте работает экспертная комиссия, которая устанавливает причины схода вагонов.
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