Сход 10 грузовых вагонов привел к задержке пассажирского сообщения во Львове

На данном железнодорожном участке приостановлено движение. В результате задерживается движение пассажирских поездов. Организовано обходное движение по маршруту Красное-Задворья-Борщовичи. Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 мин. до 2 ч.

На место происшествия для ликвидации последствий схода и возобновления движения поездов оперативно выехали аварийно-восстановительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги. На месте работает экспертная комиссия, которая устанавливает причины схода вагонов.