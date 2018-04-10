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Комиссия выясняет обстоятельства схода трамвая с рельсов в Петербурге
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Комиссия выясняет обстоятельства схода трамвая с рельсов в Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Специальная комиссия ГУП «Горэлектротранс» выясняет обстоятельства инцидента в Невском районе Санкт-Петербурге, где трамвай сошел с рельсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в сети появились кадры схода трамвая с рельсов на одной из улиц Санкт-Петербурга, снятые одним из водителей на видеорегистратор. Инцидент произошел в Невском районе города. На записи видно, как трамвай, в салоне которого находится несколько пассажиров, внезапно вылетает на проезжую часть, потеряв колесные пары.
"Факт схода трамвая №23 9 апреля в 14.04 у улицы Дыбенко, 35 подтверждаем. Пострадавших нет. Случай разбирает специальная комиссия", — отметили в пресс-службе.
По информации предприятия, на место инцидента в течение нескольких минут прибыли сотрудники аварийно-восстановительной службы. На время работ трамваи №23 и №7 были направлены в объезд по улице Коллонтай. Трамвайное движение в направлении от проспекта Солидарности было запущено в штатном режиме через два часа, в оба направления трамвайное движение открылось в 17.16 мск.
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