В Архангельске водитель КАМАЗа устроил ДТП и сбежал

Водитель КАМАЗа сбил в Архангельске пешехода и уехал с места ДТП.

Происшествие произошло днём 9 апреля в Архангельске, у дома №22 на проспекте Обводный канал. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель самосвала «КАМАЗ» не выдержал безопасную дистанцию на дороге и врезался в ехавший впереди нег о автомобиль « Тойота Лэнд Крузер».

Иномарка, в свою очередь, этот момент уступала на пешеходном переходе дорогу 19-летней девушке. От удара сзади «Тойота», резко выехала вперёд и столкнула архангелогородку. Она госпитализирована с травмами.

Виновник аварии, увидев, какие проблемы возникли из-за него, убежал с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Ранее в Архангельске лесовоз сбил на «зебре» девушку в наушниках, которая не слышала его сигналов.