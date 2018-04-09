В Калининграде автослесарь за ночь украл три автомобиля клиентов

Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

По версии следствия, вечером 6 апреля сотрудник автосервиса взял авто клиента и отправился на прогулку по городу. Но вблизи нового эстакадного моста водитель съехал на обочину, машина завязла. Чтобы вызволить автомобиль клиента, он вернулся на работу и взял… другой автомобиль. Но его вновь ждала неудача — и эта машина также съехала в канаву. Слесарь не сдавался и вновь вернулся в автосервис за очередным автомобилем. На нем он снова отправился к мосту.

В это время в полицию обратился владелец « Мерседеса » — последнего «угнанного» автомобиля. Он рассказал, что не нашел в автосервисе ни свою машину, ни слесаря. Зато их нашли полицейские. Кстати, водитель находился за рулем в пьяном виде.

«По данному факту назначена проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем»», — сообщили в МВД.

Мужчина помещен в приемник для содержания административно арестованных.