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Пьяный водитель сбил пешехода в Арзамасе
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Пьяный водитель сбил пешехода в Арзамасе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе
УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в пять часов вечера 8 апреля на улице Мира. Мужчина 1965 г.р. (водительский стаж 34 года), управляя автомобилем «Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал мужчина 1986 г.р. Он госпитализирован с закрытым переломом костей таза.
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