Пьяный водитель сбил пешехода в Арзамасе

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе

ДТП произошло в пять часов вечера 8 апреля на улице Мира. Мужчина 1965 г.р. (водительский стаж 34 года), управляя автомобилем « Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал мужчина 1986 г.р. Он госпитализирован с закрытым переломом костей таза.